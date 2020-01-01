بعد إضافته للخريطة السياحية.. درع متحف النوبة لمحافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتنسيق وتضافر الجهود مع وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني، لوضع التصميمات المتعلقة بتطوير المنطقة المواجهة لمتحف النوبة بشكل جمالي يليق بالصرح الحضاري، ليتضمن معارض للمنتجات اليدوية والحرف البيئية مع إنشاء باركن للحافلات والسيارات الخاصة بالأفواج السياحية.جاء ذلك أثناء إهداء الدكتور حسني عبد الرحيم، مدير عام متحف النوبة، درع المتحف لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده في دعم ورعاية أنشطة المتحف النوبي، باعتباره أحد المقاصد السياحية المهمة، بالإضافة إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهدت العديد من المكاسب من أبرزها إضافة المتحف على الخريطة السياحية اعتبارًا من أول سبتمبر القادم تواكبًا مع بدء الموسم السياحي.وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية متحف النوبة لدوره التنويري والعلمي والثقافي والفني والتراثي من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، علاوة على أنه أحد أهم المتاحف التي تعرض المجموعات والقطع الأثرية لمختلف العصور والحقب التاريخية المتعاقبة.