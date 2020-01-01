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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

17 بطاقة تموينية جديدة لمواطني رفح بشمال سيناء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:39 م
بطاقة تموينية
بطاقة تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برفح، بشمال سيناء، عن وصول 17 بطاقة كدفعة جديدة من البطاقات التموينية لأصحاب المعاشات ومعاشات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب البطاقات الجدد، وبدل التالف والفصل الاجتماعي، على أن يتم الاستلام فى إدارة تموين رفح، الدور الثالث، مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالعريش.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه تم وضع بروتوكول للتعاون بين وزارتي التموين والتضامن بإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة تموين لمستفيدى "تكافل وكرامة" دون الطلب.

وأعلنت المديرية، عبر بيان لها، عن الأوراق المطلوبة عند استلام البطاقة، وهي في حالة بدل التالف والفاقد يكون الاستلام بصورة البطاقة الشخصية.

أما في حالات الفصل الاجتماعي للبطاقة التموينية، وإصدار البطاقات أول مرة، يكون الاستلام بصورة البطاقة الشخصية وصورة من الورق المقدم.

وأعلنت المديرية أنه يشترط حضور صاحب البطاقة التموينية بنفسه.

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