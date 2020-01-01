17 بطاقة تموينية جديدة لمواطني رفح بشمال سيناء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برفح، بشمال سيناء، عن وصول 17 بطاقة كدفعة جديدة من البطاقات التموينية لأصحاب المعاشات ومعاشات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب البطاقات الجدد، وبدل التالف والفصل الاجتماعي، على أن يتم الاستلام فى إدارة تموين رفح، الدور الثالث، مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالعريش.وأوضحت المديرية، في بيان، أنه تم وضع بروتوكول للتعاون بين وزارتي التموين والتضامن بإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة تموين لمستفيدى "تكافل وكرامة" دون الطلب.وأعلنت المديرية، عبر بيان لها، عن الأوراق المطلوبة عند استلام البطاقة، وهي في حالة بدل التالف والفاقد يكون الاستلام بصورة البطاقة الشخصية.أما في حالات الفصل الاجتماعي للبطاقة التموينية، وإصدار البطاقات أول مرة، يكون الاستلام بصورة البطاقة الشخصية وصورة من الورق المقدم.وأعلنت المديرية أنه يشترط حضور صاحب البطاقة التموينية بنفسه.