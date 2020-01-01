أسوان تطالب أصحاب طلبات التصالح بسداد 25% من الرسوم قبل 15 أغسطس

طالب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح، في موعد غايته منتصف شهر أغسطس القادم، لافتًا إلى أنه قد تم فتح باب السداد منذ ١٥15 يوليو الجاري ولمدة شهر.وأكد محافظ أسوان، وفق بيان، أنه تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، فقد تمت الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين انتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.وأشار، إلى أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقًا لمكان المخالفة سواء كانت بالمدن أو القرى وتم مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية والكتاب الدوري من الأمانة لمجلس الوزراء بتحديد قيمة مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية ومخالفات الردود، وأيضًا مخالفة الزيادة في مسطح غرف السطح، بالإضافة إلى مخالفة بناء السطح بالكامل وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به، ومخالفات البناء بدون ترخيص بعواصم المحافظات.