لا حالات مرضية ولا شكاوى من امتحانات اليوم في الشرقية

أعلنت غرفة العمليات المشرفة على امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020، في يومها التاسع والأخير، في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة العلمي رياضة، مرور الامتحانات بيسر ودون استقبال أى شكاوى.حيث تقدم لأداء الامتحانات 7002 طالب وطالبة حضر منهم 6918 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 99 % تم توزيعهم على 143 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.وتلقى المحافظ تقريرًا تفصيليًا، من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم التاسع والأخير لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، ولم تتلق الغرفة لم تتلق أي إخطار لأي حالات مرضية بين الطلاب والمعلمين.وجه محافظ الشرقية الشكر للمشاركين في ماراثون امتحانات الثانوية العامة من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وعمال ودورهم في تهيئة الأجواء المناسبة أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.كما أشاد المحافظ بمجهودات مديريات ( الأمن – الصحة – التأمين الصحي – هيئة الإسعاف) في تأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.