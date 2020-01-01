ضبط 4 مصانع مخلل دون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد فتح الله، من ضبط 4 مصانع مخللات بمنطقتي أبيس والمعمورة دون ترخيص، خلال حملات شنتها الإدارة على مصانع المخلل بالمحافظة.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتتبع المصانع غير المرخصة "مصانع بئر السلم" حفاظًا على صحة المواطنين.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 برميل مخللات تحت التجهيز، كما تم ضبط 20 جردل منتج نهائى كامل التصنيع، بمصنع مخلل بمنطقة أبيس.وضبط مصنع مخللات آخر بمنطقة أبيس دون ترخيص، وتم تحريز 3 براميل مخلل معبأة فى أكياس زنة 120 كجم.فيما تم ضبط مصنع مخلل بمنطقة المعمورة البلد دون ترخيص، وتم تحريز 18 برميل مخللات تحت التجهيز، وعدد 20 جردل منتج نهائى.وتم ضبط مصنع آخر بمنطقة المعمورة البلد دون ترخيص، وتم تحريز 48 برميل مخللات مختلفة تحت التجهيز، وتحرير محضري عدم حمل شهادات صحية.