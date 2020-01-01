التحري عن مالك مخزن ضبط بـ32 ألف قطعة مستلزمات طبية

استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث الجنائية في ضبط صاحب مخزن بحوزته 32 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائى، مدير مباحث تموين القاهرة مفادة تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث قطاع التموين من ضبط مالك مخزن، بدون ترخيص؛ لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.وعثر داخل المخزن على 32000 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة- جيل مطهر" مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.