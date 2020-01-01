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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 أيام من الأمطار الغزيرة على هضبة إثيوبيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:31 م
الأمطار
الأمطار
وائل القمحاوي
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كشفت نماذج الأمطار في مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة بمعدل من 3 مم وحتى 35 مم، اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس، على الهضبة الإثيوبية ومنطقة المستنقعات والبحيرات الاستوائية، بالإضافة إلى متابعة الموقف أولًا بأول في هضبة البحيرات الاستوائية من خلال الأرصاد والقياسات الخاصة بالمحطات المختلفة.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إنها افتتاحية مبكرة للأمطار في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الإيراد السنوي لنهر النيل من كمية الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبية على مدار الموسم الرئيسي بداية من يوليو المقبل وحتى سبتمبر يمثل 85% من إيراد النيل.

وأكد أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية لـ "الدستور"، أن الصور الأخيرة تظهر أنه مع زيادة كمية الأمطار حدث تجمع مائي بسيط أمام السد لعدم قدرة الأنفاق الأربعة السفلية على إمرارها مرة واحدة، مع استمرار تدفق المياه خلف السد فى مجراها الطبيعى النيل الأزرق نحو السودان ومصر، كما يستمر موسم الفيضان من يوليو الجارى حتى سبتمبر المقبل ويكون أقل فى أكتوبر، حيث تستطيع إثيوبيا ملء الخمسة مليارات فى أسبوعين أو ثلاثة خلال تلك الفترة.

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