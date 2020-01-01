السيطرة على حريق شقة سكنية في الصف

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الصف.كانت تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الصف، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه، دون إصابات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.