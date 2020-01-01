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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة شرق القاهرة: لا شبهة جنائية في حريق شقة السلام

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:30 م
حريق شقة
حريق شقة
حسام التمساح
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استكملت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام الاول، التحقيقات في حريق شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وتبين انه لا شبة جنائية.

وأوضحت التحقيقات أن ماسا كهربائيا وراء الحادث، وقررت النيابة حفظ التحقيقات في الواقعة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام، على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، فرض كردون أمني بمحيطه لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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