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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يحل ضيفًا على برنامج «لقاء خاص»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:27 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أجرى الإعلامي إبراهيم عزت حوارًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة لبرنامج لقاء خاص، والمذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية التابعة لشبكة قنوات "سي بي سي".

جدير بالذكر أنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، أمس؛ في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

أعرب قداسة البابا عن شكره لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر ووكيل الكلية عن فترة إشرافه على الكلية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أسندت مسؤولية وكالة الكلية لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام والمشرف على كنائس قطاع حدائق القبة.

وناقش قداسته مع أعضاء هيئة التدريس سبل تطوير الكلية والمناهج المستخدمة وأساليب التدريس المتبعة وترقية العملية التعليمية واستخدامات التكنولوجيا الحديثة خاصة مع ظروف انتشار جائحة كورونا.

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