«بيطري المنيا»: غرفة عمليات وفتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، إن المديرية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم عمل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي الاستفسارات والشكاوى التي ترد من المواطنين لسرعة حلها على أرقام ( 2346522 - 2364551 - 2364550 )، مشيرا إلى استمرار عمل المجازر على مستوى المحافظة على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم السابق لعيد الأضحى المبارك وطوال أيام العيد.وأضاف عثمان، أنه تم عمل نوبتجية بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز للرد على استفسارات المواطنين، وتدعيم المجازر بنخبة من الأطباء وإلغاء جميع الأجازات والراحات للأطباء، كما تم التنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين، والجهات الأمنية لعمل حملات مستمرة لمتابعة الأسواق وعرض وبيع اللحوم بالشوادر والتجمعات، وتكثيف المرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم.ومن ناحيته قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءًا من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.ووجه المحافظ مديريتي التموين والطب البيطري، والوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف القرار، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجه فيروس كورونا المستجد، خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية اليومية، على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.