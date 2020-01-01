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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يسلم 17 كرسي متحرك لذوي الهمم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:24 م
محافظ القليوبية يجتمع
محافظ القليوبية يجتمع بذوي الهمم
كتب صلاح حسنى
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سلم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، 17 كرسي متحرك للأشخاص ذوي الهمم وللأسر الأولى بالرعاية (بالإضافة إلى مشايات وأجهزة تعويضية) بالتعاون مع جمعية مصطفى محمود الخيرية ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تنفيذها بقرية الأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

وحرص محافظ القليوبية على تسليم الكراسي لذوي الهمم الذين تم اختيارهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بعد عمل البحوث الاجتماعية اللازمة لهم.

كما استمع المحافظ إلى مطالبهم والتي تمثل بعضها في توفير معاش تكافل وكرامة، أو فحص معاش موقوف أو إجراء عمليات طبية، حيث وجه المحافظ ببحث المطالب وحلها فورا.

وأكد محافظ القليوبية أهمية تضافر الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة الأكثر فقرًا وتوفير كافة المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والإعاقة، موضحا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات وتوزيع الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتوفير الاحتياجات اللازمة التي تعينهم على المعيشة والحياة الكريمة.

وأشاد المحافظ بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تعمل على توفير مقومات وخدمات مختلفة للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، مشيرًا إلى تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير التسهيلات اللازمة لكافة الفعاليات التي توفر خدمة أفضل للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات.

وأشاد الهجان بدور جمعية مصطفى محمود الخيرية وحرصها على تقديم الدعم والمساندة للمحافظة لمساعدة المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وإدخال الفرحة عليهم والتخفيف من معاناتهم، مرحبا بمزيد من التعاون والدعم لصالح مواطني المحافظة.

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