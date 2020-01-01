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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تبحث مشاكل تجديد إقامات المصريين بالكويت

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:23 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن هناك متابعة مستمرة لكل ما ورد من استفسارات شملت إمكانية تجديد المصريين بالكويت لإقاماتهم المنتهية، وكذلك العمالة المصرية منتهية الإقامة والتي تتواجد بمصر خلال هذه الفترة بسبب الإجازة السنوية، بالإضافة لاستيضاح موقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم من شركة الخطوط الجوية الكويتية، واستعراض التسهيلات التي ستُقدم لحل موقفهم.

جاء ذلك في إطار ما ورد إلى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من استفسارات للجالية المصرية بالكويت من المقيمين هناك حتى الآن أو من عادوا إلى مصر خلال الفترة الماضية

و تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع الجهات المعنية في دولة الكويت لإيضاح السبل التي أتاحتها الحكومة الكويتية لتجديد الإقامات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت الجهات المعنية أن تسجيل الإقامات خلال هذه المرحلة سيتم إلكترونيًا، ويمكن للمصري الراغب في تجديد إقامته التسجيل ودفع الرسوم أون لاين، كما يمكن للشركات أن تسجل للموظفين والعاملين بها لتجديد إقامتهم، وفيما يتعلق بالراغبين في تجديد إقامتهم من المصريين ومن ثم يغادرون الكويت إلى مصر، فلا توجد أية عوائق في ذلك حيث تغادر يوميًا حوالي 18 طائرة من الكويت إلى مصر.

وفيما يتعلق بموقف الموظفين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم بشركة الخطوط الجوية الكويتية، وقالت السفيرة نبيلة مكرم أنها تواصلت مع المسئولين المعنيين في الشركة، لاستيضاح موقف هؤلاء الموظفين المصريين، حيث أوضحت الشركة أنها صرفت لكل موظف بعد إنهاء خدماته مرتبات 3 أشهر بدون عمل، كما طالبت الشركة الموظفين بتقديم براءة ذمة من الكهرباء والهواتف والبنك وشركة الاتصالات، حتى يتم صرف مرتبات شهرين آخرين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشكلة الموظفين المصريين الذين تم انتهاء خدماتهم من قبل الشركة، تكمن في أن البعض منهم قد حصل في وقت سابق على قروض من البنوك يتم سدادها على مدار عشر سنوات، وبعد انتهاء خدماتهم لن يتمكنوا من سداد هذه القروض كما أنهم لن يستطيعوا مغادرة الكويت لهذا السبب بحسب ما ورد في خطابات الموظفين لوزارة الهجرة.

وفي هذا السياق، تؤكد وزيرة الهجرة أن المسؤولين المعنيين بشركة الخطوط الجوية الكويتية يعملون في الوقت الحالي على بحث حل لموقف الموظفين المصريين المنتهي عملهم بالشركة، مؤكدين أن المؤسسة مستعدة لتقديم إجراءات لتسهيل إنهاء خدماتهم بالمؤسسة، كما تم إبلاغ الموظفين بأن هناك تسهيلات سيقدمها البنك لمن يرغب في التفاوض بخصوص القروض.

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