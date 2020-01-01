تعافى 850 من كورونا فى «بنها للتأمين الصحى» منذ بدء الجائحة

أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي النموذجي، أن 490 حالة غادرت المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بدء استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وحتى اليوم.وأضاف منير في تصريحات صحفية أنه تم صرف 360 بروتوكول علاج الذي أقرته وزارة الصحة للحالات المصابة بفيروس كورونا التي لها عزل منزلى حتى تعافيهم؛ ليكون إجمالي المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلي 850 حالة.وأوضح مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، أن معدل الشفاء جيد جدًا، ويخرج ويتعافى يومياً من 10 إلى 15 مصابًا بالفيروس، ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.ولفت منير إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من هذا المنطلق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تسهم في رفع معدلات الشفاء بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة في التعامل مع الحالات.