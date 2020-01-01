رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رحمي» يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا على منصبه الجديد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:20 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم، على تقديم التهنئة للواء محمود حسن على توليه مهام منصبه الجديد مساعدًا أول لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة من أجل خدمة الوطن وإعلاء رفعته وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. مثمنًا دور رجال الشرطة فى حفظ الأمن العام واستقرار البلاد.

أعرب اللواء محمود حسن عن امتنانه وتقديره لزيارة محافظ الغربية ونائبه له لتهنئته بمنصبه الجديد مؤكدًا تعاونه الجاد مع المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم الأمني لتوفير سبل الأمان والراحة، وتطبيق القانون وردع المخالفين حفاظًا على أمن وسلامة أهالي الغربية.

موضوعات متعلقة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

الصور

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد- 19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

«المساكين».. رواية «دوستويفسكي» عن المهمشين في الأرض

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل