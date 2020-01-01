«رحمي» يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا على منصبه الجديد

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم، على تقديم التهنئة للواء محمود حسن على توليه مهام منصبه الجديد مساعدًا أول لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.ومن جانبه أكد محافظ الغربية على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة من أجل خدمة الوطن وإعلاء رفعته وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. مثمنًا دور رجال الشرطة فى حفظ الأمن العام واستقرار البلاد.أعرب اللواء محمود حسن عن امتنانه وتقديره لزيارة محافظ الغربية ونائبه له لتهنئته بمنصبه الجديد مؤكدًا تعاونه الجاد مع المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم الأمني لتوفير سبل الأمان والراحة، وتطبيق القانون وردع المخالفين حفاظًا على أمن وسلامة أهالي الغربية.