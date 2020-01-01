رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بالورد والميكروفون.. حفصة شابة أسوانية تحذر من كورونا بطريقتها (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:17 م
حفصة أمبركاب
حفصة أمبركاب
ياسمين عباس
طباعة
قالت حفصة أمبركاب، صاحبة مبادرة "إحنا أقوى" للتوعية بفيروس كورونا في أسوان، إنها تدعم الجيش الأبيض منذ اللحظة الاولى لتفشي الفيروس، لافتة إلى أن فكرة مبادرتها كانت موجودة منذ انتشار الفيروس، ولكن بعد التوجه للعزل المنزلي والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية واللجوء للعزل المنزلي تم وقفها.

وأشارت حفصة أمبركاب، خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أنها قامت في البداية بعمل فيديوهات الدعم والتوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن أسوان كان بها عدد كبير من الحالات.

وأوضحت أنها بدأت المبادرة هي وصديقتها من خلال تسجيل رسالة توعية من خلال الميكروفون والتجول في المنطقة، وتوزيع الورود على مصابي فيروس كورونا لرفع حالتهم المعنوية، مؤكدة أن مبادرتهم تلقت الدعم والتشجيع من محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

الصور

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد- 19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

«المساكين».. رواية «دوستويفسكي» عن المهمشين في الأرض

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل