بالورد والميكروفون.. حفصة شابة أسوانية تحذر من كورونا بطريقتها (فيديو)

قالت حفصة أمبركاب، صاحبة مبادرة "إحنا أقوى" للتوعية بفيروس كورونا في أسوان، إنها تدعم الجيش الأبيض منذ اللحظة الاولى لتفشي الفيروس، لافتة إلى أن فكرة مبادرتها كانت موجودة منذ انتشار الفيروس، ولكن بعد التوجه للعزل المنزلي والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية واللجوء للعزل المنزلي تم وقفها.وأشارت حفصة أمبركاب، خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أنها قامت في البداية بعمل فيديوهات الدعم والتوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن أسوان كان بها عدد كبير من الحالات.وأوضحت أنها بدأت المبادرة هي وصديقتها من خلال تسجيل رسالة توعية من خلال الميكروفون والتجول في المنطقة، وتوزيع الورود على مصابي فيروس كورونا لرفع حالتهم المعنوية، مؤكدة أن مبادرتهم تلقت الدعم والتشجيع من محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.