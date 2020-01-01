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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يتفقد تطوير مستشفى سانت كاترين ويكلف بتطوير خدمات المدينة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:15 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى سانت كاترين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفى لرفع كفاءتها؛ سعيًا لتطابق الكود الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعايير الاعتماد والجودة، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الحالي.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفى تسهم في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، موضحة أنها تتضمن 21 سريرًا (12 سرير إقامة - 4 عناية مركزة - 5 حضانات)، إلى جانب قسم الاستقبال والطوارئ الذي يضم سريرين للإنعاش، و3 أسرّة ملاحظة، وسريرين للفرز، وسرير عزل، فضلًا عن قسم العيادات الخارجية الذي يضم 7 عيادات وصيدلية مركزية، وأقسام العناية المركزة، والمعامل، والغسيل الكلوي الذي يضم 5 ماكينات، وكذا قسم الأشعة الذي يضم الأشعة العادية والمقطعية.

كما تمت الإشارة إلى أنه يجري كذلك تطوير وحدتي طب أسرة بمنطقتي الطرفة والأسباعية ومن المقرر الانتهاء منهما في أكتوبر ٢٠٢٠.

وأشاد رئيس الوزراء بما يتم من أعمال تطوير، مؤكدا أن الدولة تضع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة أولوياتها.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له بجولة مفتوحة في وسط مدينة سانت كاترين، تفقد خلالها الملعب، ومسجد الوادي المقدس.

ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير هذه المنطقة التي تعد مركز المدينة؛ لتصبح نقطة تجمع لزوارها للسهر ليلًا وقضاء وقت ترفيهيّ، وتزويدها بالخدمات مثل المطاعم ومحال بيع المنتجات البدوية، لافتًا إلى أن هذا التصور يشبه نماذج موجودة في عدة أماكن تاريخية بالبلدان العربية، الأمر الذي يجعلها تسهم في دفع الحركة السياحية، وإضافة ميزة نسبية لمدينة سانت كاترين.

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