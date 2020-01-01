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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط قضيتي تهريب بضائع بقيمة 650 ألف جنيه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:14 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وأسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط قضيتين تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع وقطع غيار ماكينات إنتاج وتجهيز أقمشة. بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابة 650 ألف جنيه.

كما تم ضبط 25 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات المسطح المائي، انتحال صفة".

وتحرير 1091 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 132 حكمًا قضائيًّا متنوعًا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط قضية "هجرة غير شرعية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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