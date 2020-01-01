«الزملوط» يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء ثلاجات حفظ التمور

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،اليوم الثلاثاء، سير العمل بمجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وتفقد مشروع إنشاء ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بالمجمع.ووجه محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والإعلان عن تأجيرها لإتاحة الفرصة للمستفيدين لتجهيزها قبل موسم جني التمور القادم.يذكر أن المشروع يضم عدد 45 ثلاجة سعة الواحدة 30 طن بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، وذلك لإتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور، وإقامة سوق لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب واستغلال التجار.