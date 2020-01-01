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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الزملوط» يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء ثلاجات حفظ التمور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:14 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،اليوم الثلاثاء، سير العمل بمجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وتفقد مشروع إنشاء ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بالمجمع.

ووجه محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والإعلان عن تأجيرها لإتاحة الفرصة للمستفيدين لتجهيزها قبل موسم جني التمور القادم.

يذكر أن المشروع يضم عدد 45 ثلاجة سعة الواحدة 30 طن بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، وذلك لإتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور، وإقامة سوق لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب واستغلال التجار.
اللواء محمد الزملوط
«الزملوط» يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء ثلاجات حفظ التمور
اللواء محمد الزملوط
«الزملوط» يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء ثلاجات حفظ التمور

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