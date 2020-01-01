تموين الشرقية يحرر 1573 محضرا خلال أسبوعين

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة أول وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الإدارات التموينية المختلفة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 1573 محضرًا متنوعًا.حيث تم تحرير 1205 محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 368 محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها طن ذرة صفراء، وطن و350 كيلو دقيق بلدى مدعم، و300 كيلو لحوم، و20 كيلو أسماك، و4 أطنان دواجن، و5 شيكارة مكرونة، و47 كيلو سجق، و352 علبة عصير، و100 كرتونة حلاوة و34 كيلو كبده، بالإضافة الى ضبط سلع غير غذائية منها 5 طن سمنت و٣ طن حديد و200 لتر سولار، و800 ماسك، و1360 لتر كحول، و14 شيكارة صودا كاوية، و30 جركن صابون، و77 كرتونة زيت ديزل.وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.