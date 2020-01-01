وزيرا «الإنتاج الحربي» و«الصناعة» يستعرضان الخطط المستقبلية المشتركة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بمقر ديوان عام الوزارة، اليوم، لبحث المشروعات القائمة بين الجانبين والوقوف على آخر مستجدات التعاون بينهما.وبدأ اللقاء بتهنئة الوزيرة للمهندس محمد أحمد مرسي لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وبحث الجانبان الملفات المشتركة القائمة بينهما، وتم استعراض آخر مستجدات التعاون والخطط المستقبلية المخطط تنفيذها.وصرح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استمرار سير العمل وفقًا للمخططات الموضوعة سابقًا، مشددًا أن الوزارة وشركاتها التابعة على أتم استعداد لمتابعة سير العمل، وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين وتسخير كافة إمكانياتها الفنية والتكنولوجية للمساهمة فى المشروعات المختلفة والتعاون مع كافة الجهات والوزارات والهيئات.وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التجارة والصناعة قد أعربت عن ثقتها فى خطة عمل المهندس محمد أحمد مرسي- وزير الدولة للإنتاج الحربي لتاريخه المشرف وخبرته السابقة فى مجال التصنيع الحربي والمدنى من خلال عمله السابق بالهيئة العربية للتصنيع التى تعد الذراع الصناعية المتكاملة مع شركات الإنتاج الحربي لإحداث طفرة صناعية كبرى والنهوض بالتصنيع المحلى العسكرى والمدنى وزيادة النشاط التجارى وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا التعاون مع القطاع الخاص والجهات التصنيعية بالدولة.