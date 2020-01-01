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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 440 عبوة سجائر فى 201 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:12 م
عبوات سجائر
عبوات سجائر
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.

أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 201 قضية بإجمالى مضبوطات 4403 عبوات سجائر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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