ضبط 440 عبوة سجائر فى 201 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:12 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.
أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 201 قضية بإجمالى مضبوطات 4403 عبوات سجائر.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 201 قضية بإجمالى مضبوطات 4403 عبوات سجائر.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.