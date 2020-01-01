ماجد المصرى فى القرية الذكية لتصوير «الوجه الآخر»

يتواجد الفنان ماجد المصري في القرية الذكية من أجل تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد "الوجه الآخر" هناك، حيث بدأ التصوير بديكور إحدى الشركات هناك، وسيستمر لفترة قبل أن ينتقل لديكور آخر، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.وتدور أحداث "الوجه الآخر" حول الصراع على المال ويشارك في بطولته الفنانة نسرين طافش التي تقوم ببدور سيدة أعمال. المسلسل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، ويشارك في بطولته كل من ندا موسى ومادلين طبر وكارولين عزمي.