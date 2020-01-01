ضبط 1.6 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالمطرية

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية لحيازته 1.625 طن سلع غذائية مجهولة المصدر في منطقة المطرية.وضبط بحوزته "أرز أبيض، 1080 عبوة زيت طعام" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.