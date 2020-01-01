شحن 4300 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MAR MARA التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 6.4 متر، وذلك لشحن 4300 طن صودا كاوية من الميناء.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 29 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.