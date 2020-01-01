«الداخلية» تضبط 2053 سائقا لعدم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 2053 سائق نقل جماعي؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويجري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.