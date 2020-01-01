«الصحة» تعلن حاجتها لشغل وظيفة ملحق طبي في لندن وباريس واشنطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حاجتها لشغل وظيفة ملحق طبي في كلا من لندن وباريس واشنطن.وأوضحت أن شروط شغل الوظيفة هي أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة ويتراوح السن من 40- 50 سنة، وأن يكون حاصلا على دكتوراه أو ماجستير في نفس التخصص وإجادة اللغة الإنجليزية بجانب لغة البلد المتقدم لها.وأوضحت أنه يتم تقديم الطلبات باليد في الإدارة العامة لشؤون الأفراد في موعد غايته 15 يوما من تاريخ الإعلان.