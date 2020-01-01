نقل جلسة البرلمان التونسى من المبنى الرئيسى للفرعى

أفادت وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء، بنقل جلسة البرلمان التونسي من المبنى الرئيسي للفرعي بسبب استمرار اعتصام الدستوري الحر برئاسة عبير موسى.وكانت "موسى" قد دخلت في الاعتصام من الأسبوع الماضي، حيث طالبت بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس، وفي سياق متصل، دخلت القوات الأمنية التونسية مقر مجلس النواب، أمس الإثنين، لمعاينة اعتصام كتلة الدستوري الحر، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية.فيما وصفت "موسى" هذه الخطوة بأنها انتهاك للدستور التونسي والبرلمان التونسي برعاية ومباركة الغنوشي ورجاله.فيما قاطع نواب الدستوري الحر، أمس، في البرلمان التونسي الكلمة الافتتاحية للغنوشي، رافعين شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب".