وزير الداخلية يهنئ مدبولي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.وجاء في البرقية: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ستظل ثورة الثالث والعشرون من يوليو نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني ونموذجًا فريدًا للإرادة الشعبية تحميها قواتنا المسلحة الباسلة صونًا لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الإجتماعية والمساواة لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق تفاخر به الأجيال القادمة".