رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 7.7 طن سلع مجهولة المصدر.. ضبط 1269 قضية تموينية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:55 ص
سلع مجهولة المصدر
سلع مجهولة المصدر
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1269 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

ومن أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته 2 طن " دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخزن للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة لحيازته 6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام " مجهولة المصدر، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة لحيازته 1.625 طن سلع غذائية "أرز أبيض"- 1080 عبوة "زيت طعام" مجهولة المصدر.

كما أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لحيازته 34980 قطعة مستلزمات طبية "كمامات" منتج نهائى وتحت التجهيز، بالإضافة إلى 300 متر أقمشة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

وتم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 201 قضية بإجمالى مضبوطات 4403 عبوات سجائر.

موضوعات متعلقة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

الصور

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

الأكثر قراءة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد- 19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح