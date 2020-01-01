أبرزها 7.7 طن سلع مجهولة المصدر.. ضبط 1269 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1269 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".ومن أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته 2 طن " دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة.ونجحت الجهود في ضبط مالك مخزن للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة لحيازته 6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام " مجهولة المصدر، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة لحيازته 1.625 طن سلع غذائية "أرز أبيض"- 1080 عبوة "زيت طعام" مجهولة المصدر.كما أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لحيازته 34980 قطعة مستلزمات طبية "كمامات" منتج نهائى وتحت التجهيز، بالإضافة إلى 300 متر أقمشة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.وتم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 201 قضية بإجمالى مضبوطات 4403 عبوات سجائر.