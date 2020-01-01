143 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات كهرباء «بشائر الخير» بالإسكندرية

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة سيمنس، (Siemens Technologies S.A.E)، عقد لتنفيذ عملية إنشاء محطة محولات بشائر الخير (3، 5) التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على مختلف أنحاء الجمهورية.وأوضحت مشالي، وفق بيان، أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات بشائر الخير (3، 5) جهد 6611 ك.ف سعة 3× 40 م.ف.أ بمهمات النوع المعزول بالغاز (GIS) غير شاملة توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم المفتاح.وأضافت، أن الغرض من المشروع توفير التغذية الكهربائية لمشروع بشائر الخير (3، 5) بمنطقة مأوى، الصيادين، القباري، الطريق الدولي بإجمالي 256 بلوك في 512 عمارة سكنية.وأوضحت، أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالي 143 مليون جنيه مصري، بتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا على اعتمادات مشروعات محطة محولات التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بموازنة العام المالي 20202021 وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.يذكر أن مشروع "بشاير الخير" يأتي في إطار دور قطاع الكهرباء في تدعيم وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية في نطاق عمل محافظة الإسكندرية، وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.