نائب محافظ مطروح: نثق في قدرة جيشنا على حماية أمننا القومي

أكد النائب مهدي العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، دعمه للقيادة السياسية والقوات المسلحة، في أي قرار أو فعل تتخذه لحماية أمن مصر القومي، وذلك إشارة إلى القرار الذي اتخذه البرلمان أمس الإثنين، بالموافقة على إرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال المليشيات الإرهابية.وقال "العمدة" في منشور له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كلنا ثقة في القيادة السياسية ورجال قواتنا المسلحة الباسلة، ولم يُثبت التاريخ أن جيش مصر قد خذل الشعب يومًا أو أن الشعب خذل جيشه".وأضاف أن الموافقة التي اتخذها البرلمان بالإجماع خلال الجلسة التاريخية التي عقدها مساء أمس، بتدخل قواتنا المسلحة داخل الأراضي الليبية، انطلقت من نصوص القانون الدولي الذي أقر تدخل الدول خارج الحدود والتعامل المباشر مع أي خطر يهدد أمنها القومي، بمجرد الاستشعار به.واختتم: "وجاء تلبية لمطالب غالبية أطياف الشعب الليبي الشقيق، متمثلًا في بيان مجلس النواب الليبي باعتباره المؤسسة الشرعية الليبية المنتخبة، تلاها بيان عمد ومشايخ ووجهاء وأعيان القبائل العربية الليبية في زيارته للقاهرة في غضون الأيام الماضية، والذي طالبوا فيه بضرورة التدخل المصري لكبح جماح المستعمرين والغزاة الجدد".