استجابة لـ«الدستور».. صحة البحر الأحمر تتولى علاج سيدة مصابة بورم في الثدي

استجابت صحة البحر الأحمر لما نشرته جريدة "الدستور" لاستغاثة مريضة أورام بمدينة الغردقة وتُدعى حميدة محمد منتصر، تعاني من ورم بالثدي يبلغ 50 كيلو جرامًا، وقعيدة الفراش تعول ابنائها وليس لها عائل.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالاحمر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم عمل اللازم للحالة من فحوصات وأشعة وكل ما يلزم لعلاجها، مشيرًا الى أنه تم التواصل معها فورًا ومتابعة الاستغاثة على موقع "الدستور".من جانبه، قال الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة البحر الاحمر، إنه سيتم عرض تقارير الحالة على استشاري جراحة أورام، وأنه في حال وجود إمكانية لإجراء العملية للحالة بأحد مستشفيات المحافظة سيتم إجراءها فورًا، لافتًا إلى أنه في حال عدم توافر إمكانية إجراء العملية بالمحافظة سيتم نقل الحالة إلى جامعة الزقازيق بسيارة إسعاف مجهزة.