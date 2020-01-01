رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. صحة البحر الأحمر تتولى علاج سيدة مصابة بورم في الثدي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:49 ص
سرطان الثدى
سرطان الثدى
كتب- علي عواد
طباعة
استجابت صحة البحر الأحمر لما نشرته جريدة "الدستور" لاستغاثة مريضة أورام بمدينة الغردقة وتُدعى حميدة محمد منتصر، تعاني من ورم بالثدي يبلغ 50 كيلو جرامًا، وقعيدة الفراش تعول ابنائها وليس لها عائل.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالاحمر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم عمل اللازم للحالة من فحوصات وأشعة وكل ما يلزم لعلاجها، مشيرًا الى أنه تم التواصل معها فورًا ومتابعة الاستغاثة على موقع "الدستور".

من جانبه، قال الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة البحر الاحمر، إنه سيتم عرض تقارير الحالة على استشاري جراحة أورام، وأنه في حال وجود إمكانية لإجراء العملية للحالة بأحد مستشفيات المحافظة سيتم إجراءها فورًا، لافتًا إلى أنه في حال عدم توافر إمكانية إجراء العملية بالمحافظة سيتم نقل الحالة إلى جامعة الزقازيق بسيارة إسعاف مجهزة.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

الصور

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

الأكثر قراءة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد- 19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح