قوات إسرائيلية تهدم مركز فحص لكورونا في الخليل

أقدمت قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على هدم مركز فحص لفيروس كورونا المستجد، يقع على مدخل مدينة الخليل، والذي كان من المفترض أن يقدم خدمات الفحص السريع وتخفيف الضغط عن المستشفيات في المحافظة.وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على معدات خاصة بالمركز قبل عدة أيام.في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، تسجيل 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 19 ألفًا و883 حالة، بينما وصلت عدد حالات الوفاة إلى 422 حالة، وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 260 حالة من ضمنهم 78 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي، بينما تعافى حتى الآن 22 ألفًا و382 حالة.