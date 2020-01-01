رئيس «عمال الإسكندرية»: بناء الاقتصاد أبرز طرق مساندة الجيش المصري

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إنه على جميع عمال مصر دعم القوات المسلحة المصرية وأن يقفوا جميعا خلف قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري.وطالب البدوي، في بيان صحفي، من عمال مصر الدفاع عن تراب مصر بالمساهمة في بناء الاقتصاد المصري وتقويته من خلال زيادة الإنتاج وتطويره، موضحا: "من وجهة نظري الاقتصاد القوي سيمكن الجيش من تدريب الجنود تدريبا جيدا وتسليحهم بأحدث وأفضل أنواع الأسلحة التي تمكنهم من الحفاظ على أرض الوطن".وشدد البدوي، على أن دور العامل داخل مصنعه لا يقل عن دور الجندي في أرض المعركة فالاثنان يدافعان عن أرض الوطن ولكن كل منهما بطريقته.