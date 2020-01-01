«بالتعاون مع وكالة الفضاء».. مدارس صيفية بمقر جامعة بنها بالعبور

استقبلت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائبًا عن الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والوفد المرافق له بمقر الجامعة بالعبور، وذلك بحضور الدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي بالعبور.وناقشت مصطفي خلال اللقاء خطة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والوكالة من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة يتم تنفيذها في الحرم الجامعي بالعبور وتدور هذه الأنشطة حول تنظيم مدرسة صيفية للطلبة الجامعيين للتوعية بأهمية استخدام الفضاء في مجالات الحياة العملية مع التدريب العملي على مكونات الأقمار الصناعية.وأكدت مصطفى خلال اللقاء حرص جامعة بنها الشديد على تفعيل بروتوكول التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والوكالة.كما أكدت نائب رئيس الجامعة على وضع كل إمكانيات الجامعة لاستضافة الدورات التدريبية الصيفية بمقر الجامعة بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.من جانبه عبر الدكتور القوصي عن سعادته بزيارة فرع العبور والتأكيد على حرص الوكالة على توثيق أواصر الشراكة مع جامعة بنها في مختلف مجالات علوم الفضاء مشيدًا بالإمكانيات المتميزة والمتوفرة بمقر العبور.وكان رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد قد وقع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة فى يناير الماضى.وأوضح رئيس جامعة بنها أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين.وأضاف السعيد أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن بروتوكول التعاون مع جامعة بنها يعد الثاني على مستوى الجامعات الحكومية والرابع على مستوى الجامعات المصرية مشيرًا إلي أن البروتوكول يتضمن المشاركة في المشاريع والبحوث والمؤتمرات العلمية وورش العمل وبرامج التدريب لنشر المعرفة بعلوم تكنولوجيا الفضاء.