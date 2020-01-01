«بيطرى الشرقية» يلاحق الماشية والأغنام بالحدائق والمتنزهات

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العاشر من رمضان البيطرية، حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة البيئة وإدارة الإنتاج الحيواني والتعاون الزراعي بمديرية الزراعة، لضبط الحيوانات التي ترعى بالمتنزهات والحدائق وشوارع المدينة.وأكد الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من رءوس الماشية والأغنام، مشيرًا إلي أنه تم إيداعها بإحدى المزارع التابعة للتعاون الزراعي بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية بتحصينها ضد الأمراض الوبائية وتجريعها ورشها لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.