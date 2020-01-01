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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضخ 70 طن لحوم يوميًا استعدادًا لعيد الأضحى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:46 ص
بيع لحوم
بيع لحوم
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن العمل على ضخ من 65 إلى 70 طن لحوم يوميًا مقارنة بنحو من 45 إلى 50 طن يوميا في المتوسط، بالمنافذ التابعة للشركة القابضة وفروع مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى 100 طن دواجن، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية محمود السعدني، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح كيلو الضاني البلدي الحي بسعر 68 جنيهًا (قايم)، وسيتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طرح سعر كيلو اللحوم البلدي بسعر 100 جنيه.

وأوضح أنه سيتم طرح كيلو اللحوم السوداني الطازج والتي يتم ذبحها بمجزر بمنطقة توشكى بسعر 85 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة (البرازيلي) 65 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة نحو 37 جنيهًا.

وحول الإجراءات الاحترازية لمجزر البساتين التابع للشركة، أوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من عمليات تطهير وتعقيم وارتداء القفازات والكمامات.

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