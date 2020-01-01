تعرف علي موعد عرض «ما وراء الطبيعة» علي شبكة نتفلكس

أعلن الفنان أحمد أمين، والمخرج عمرو سلامة منذ عدة أيام عبر حساباتهما الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن أنتهاء تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة" من أنتاج شبكة نتفلكس العالمية.وعلمت "الدستور" أن المنصة تنوي طرح العمل في منتصف نوفمبر المقبل.مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث عن شخصية رفعت إسماعيل، رجل أربعينى يلعب بدوره الفنان أحمد أمين ويشاركه بطولتة كل من أيه سماحة ورزان جمال وسماء إبراهيم.