الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقا تاريخيا لدعم الاقتصاد بعد كورونا

أبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا تاريخيا، بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم التي تضررت منجائحة فيروس كورونا المستجد، صباح اليوم، بعد قمة عسيرة استمرت لنحو 5 أيام.ويمهد الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وذلك في تضامن غير مسبوق في نحو 7 عقود من التكامل الأوروبي.وحذر الكثيرون من أن فشل الاتفاق في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، كان سيضع استمرار التكتل محل شك شديد بعد سنوات من أزمة اقتصادية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.