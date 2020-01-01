رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
القس. رفعت فكرى
القس. رفعت فكرى

ناكرو الجميل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:43 ص
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يحكى أن سيده عثرت على ثعبان كبير وكان جائعا وبردانا فقررت أن تنقذه مما يعانيه فأخذته الي بيتها و آوته و بدأت تطعمه حتي كبر الثعبان و أخذ يعتاد عليها فينام بجانبها و يتبعها في كل مكان تذهب اليه...
و في يوم من الأيام توقف الثعبان عن الأكل تماماً و حاولت السيدة الرحيمة أن تطعمه كثيرا خوفا عليه و هي تظن أنه مريض لكن الثعبان ظل على حاله أسابيع طويلة كما هو الحال لا يأكل. ولكنه كان
يتبعها ويتدفا بها ثم ينام بجانبها بينما هي حزينة عليه تفكر كيف تجعله يأكل .
أخيرا و بعد عدة أسابيع قررت أن تأخذه الي الطبيب البيطري ليفحصه لعله مريض ويحتاج إلى علاج.
سألها الطبيب حين شاهد الثعبان يتحرك حول المرأة هل هناك أي أعراض عدا قلة شهيته فأجابت المرأة لا شي آخر مهم.
سألها الطبيب هل ما يزال يرقد بجانبك فردت السيدة الطيبة نعم هو متعلق بي يتبعني أينما أذهب و ينام بجواري في السرير وأحيانا يلتف حولي طمعا في الدفء لكنه حين أستيقظ يتبعني بعينه فأهرع الي تقديم الطعام له فلعله جائع لكنه للأسف لا يأكل شيئا و يظل مكانه.
تبسم الطبيب و قال لها يا سيدتي أن الثعبان ليس مريضا بل يستعد لالتهامك.
أنه فقط يحاول أن يجوع فترة طويلة حتي يمكنه أكلك و يحاول كل ليلة أن يلتف حولك ليس حبا فيك ولكنه يحاول أن يقيس حجمك مقارنه مع حجمه حتي تستوعب معدته وجبة بحجمك.
أنه يعد العدة للهجوم عليك في الوقت المناسب فخذي حذرك و تخلصي منه سريعا .
قصة مخيفة ولكنها تحدث كل لحظة من حولنا و رمزيتها في أننا قد نظن أننا نستطيع تغيير من حولنا بالحب ربما ننجح أحيانا لكن هناك طبيعة متجذرة في البعض لا ينفع معها الإحسان ولا تعالجها المحبة و الأقتراب قد يصبح خطرا جسيما !
نحتاج أحيانا لأن نتخلص من بعض الثعابين ولاسيما تلك التي تنكر الجميل
بعد أن تأخذ منك كل جميل!!



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