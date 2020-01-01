ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في دمياط

تمكنت حملة مكبرة من الطب البيطري ومباحث التموين بمحافظة دمياط من ضبط 5 أطنان أسماك المنتهية الصلاحية بثلاجة في دمياط الجديدة، وتم شن حملة بقيادة الدكتور طارق يوسف أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط.تمكنت الحملة من ضبط 5 أطنان من الأسماك المنتهية الصلاحية (3,5 طن سردين وطن كابوريا و400 كجم من لحم الجمبرى) داخل أحد الثلاجات بمدينة دمياط الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المضبوطة.ومن المقرر زيادة وتكثيف التفتيش على الثلاجات والمناطق الصناعية الموجودة فى محافظة دمياط، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.