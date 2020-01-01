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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مشتريات مؤسسية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:16 ص
مؤشرات البورصة
مؤشرات البورصة
اكرم عمران
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ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء قوية على خلفية الصعود الكبير لأسواق المال العالمية عشية أمس.

صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 10440 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 1782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12153 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4015 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 2254 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سي إي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 70 ألف سهم، 920 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر-4)، 10 ملايين سهم، 412.9 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لصناعة الكيماويات، المصرية للمنتجعات السياحية، 114.3 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مجموعة بورتو القابضة، اودن للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

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