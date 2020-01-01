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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5842 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:16 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 5842 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 783 ألفًا و328 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 602 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، تليها منطقة سفيردالوفسك بـ227 إصابة.

وأضاف أن 8782 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 562 ألفًا و384 شخصًا، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 153 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12580 شخصًا.

من جهتها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي إجراء أكثر من 25.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد منذ بداية انتشار الوباء، مشيرة إلى أن 270 ألفًا و199 شخصًا يخضعون حاليًا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي، موضحة أنها أجرت 197 ألف اختبار للكشف عن الفيروس خلال اليوم الماضي وحده.

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