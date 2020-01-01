استياء أولياء الأمور بعد شائعة تسريب امتحان الجبر

بين الحين والآخر تظهر شائعات بخصوص تسريب امتحان الثانوية العامة قبل أو أثناء تأدية المادة، بعضها يصيب والبعض الآخر يظل شائعات، إلا أن تلك الأخبار تؤثر بالسلب على الطلاب وأولياء الأمور.وبعد شائعة تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية والتي نفتها وزارة التربية والتعليم، سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور محيط مجمع المدارس بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة."الامتحان بيتسرب قبلها بساعات" بهذه الكلمات عبرت إحدى أولياء الأمور عن غضبها بشأن تسريب الامتحان قبل انطلاقه بعدد من الساعات، مؤكدة أن هناك بعض الطلاب تعتقد أنه هو الامتحان الأساسي وتصب اهتمامها على إجاباته فقط.ومن جانبها أوضحت لمياء محمد، إحدى أولياء الأمور، أن بالتزامن مع انطلاق الامتحان يبدأ تداول بعض أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم طرح إجابتها، وبالتالي يتساوى الطالب المتفوق بالطالب الغشاش.أضافت إحدى أولياء الأمور، أن امتحانات العام الجاري جميعها كانت بمستوى الطالب المتوسط ولا تحتاج لغش أو تداول إجابات لأسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.