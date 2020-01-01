«التعليم» تتعرف على الطالب مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وأكد أنه لا تهاون مع الطلاب الذين يقومون بهذا الفعل أو المراقبين والملاحظين، المختصين بهذه اللجنة، مشددًا على أنه سيتم توقيع عقوبات قانون الغش.



كانت نشرت عددًا من صفحات الغش الإلكتروني، صفحات امتحان من داخل أحد اللجان، يزعمون أنه امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.

قال مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التعرف على الطالب الذي قام بتصوير امتحان الجبر.وأكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن هوية الطالب في بيان رسمي بعد قليل.كان الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أكد أن لجان مكافحة الغش الإلكتروني، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتتبع مصدر الصور المتداولة بمساعدة الجهات الأمنية.