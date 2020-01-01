محام: تحديد جلسة لنظر طعون طلاب «ابناؤنا في الخارج»

أعلن المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، حددت جلسة 202089 القادم لنظر الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج.وأضاف في بيان صحفي أن الدعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربيه والتعليم الفني الخاص بإجبارهم على إجراء امتحانات تكميلية لتحديد مستواهم وإلغاء الآثار المترتبة على ذلك واعتبار الطلاب ناجحين ومنحهم شهادات النجاح شاملة الدرجات التى حصلوا عليها فى المواد وفقا للمشاريع البحثية التى قدمت.