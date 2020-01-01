رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة اليابان تغطي خسائر إلغاء الترويج للسفر في طوكيو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:10 ص
سكان طوكيو
سكان طوكيو
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أنها سوف تغطي رسوم الإلغاء التي يتكبدها سكان طوكيو وأولئك الذين خططوا للسفر إلى العاصمة اليابانية بعد استبعاد طوكيو في اللحظة الأخيرة من حملة للترويج للسياحة المحلية لمساعدة المناطق التي تضررت من وباء كورونا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء أن حملة "اذهب إلى السفر" التي تنطلق يوم غد الأربعاء تعرضت لحالة من الفوضى بعد أن قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن البرنامج لن يغطي الرحلات من وإلى طوكيو بسبب ارتفاع عدد الإصابات في العاصمة.

ويدعم البرنامج ما يصل إلى نصف جميع نفقات السفر، بما في ذلك تكاليف الإقامة والنقل.

وقال وزير السياحة كازويوشي أكابا، إن الحكومة سوف تغطي خسائر إلغاء الرحلات من وإلى طوكيو التي تم حجزها في الفترة من 10 يوليو وحتى يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تم الإعلان فيه عن أن العاصمة سيتم استبعادها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 11 يوما بحث (فيديو)

البرلمان: مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وأشقائها ضد أي خطر

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مرضى «كوفيد- 19» يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافى

علماء يحذرون من خطر انقراض الدببة القطبية

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح