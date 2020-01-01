حكومة اليابان تغطي خسائر إلغاء الترويج للسفر في طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أنها سوف تغطي رسوم الإلغاء التي يتكبدها سكان طوكيو وأولئك الذين خططوا للسفر إلى العاصمة اليابانية بعد استبعاد طوكيو في اللحظة الأخيرة من حملة للترويج للسياحة المحلية لمساعدة المناطق التي تضررت من وباء كورونا.وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء أن حملة "اذهب إلى السفر" التي تنطلق يوم غد الأربعاء تعرضت لحالة من الفوضى بعد أن قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن البرنامج لن يغطي الرحلات من وإلى طوكيو بسبب ارتفاع عدد الإصابات في العاصمة.ويدعم البرنامج ما يصل إلى نصف جميع نفقات السفر، بما في ذلك تكاليف الإقامة والنقل.وقال وزير السياحة كازويوشي أكابا، إن الحكومة سوف تغطي خسائر إلغاء الرحلات من وإلى طوكيو التي تم حجزها في الفترة من 10 يوليو وحتى يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تم الإعلان فيه عن أن العاصمة سيتم استبعادها.