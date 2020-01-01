«العزمية»: أمن مصر القومي خط أحمر وندعم القيادة السياسية

قال الدكتور علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية إن الطرق الصوفية تؤيد قرار البرلمان المصري لإرسال قوات إلى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى أنه يجب على الشعب المصري الوقوف خلف الجيش المصري والقيادة السياسية حتى يتم الانتصار في هذه الحرب على عصابات أردوغان والجماعات الإرهابية في ليبيا.وأوضح "أبو العزائم" خلال حواره لـ"الدستور": "نحن نؤيد قرار البرلمان المصري الخاص بالموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج الحدود منذ البداية، لأننا نعلم جيدًا أن أمن مصر خط أحمر، فضلًا عن أن ليبيا هي عمق استراتيجي لمصر، فكيف نترك أمننا القومي مهدد خاصة أن حكومة الوفاق الليبية استعانت بالرئيس الإخواني التركي رجب طيب أردوغان لمساندتها في الحرب ضد الجيش الليبي".وتابع: "أردوغان رجل مجرم لأنه دفع بالمتطرفين والمرتزقة للحرب في ليبيا، ووجود هذه الجماعات المتطرفة فيه تهديد مباشر لمصر، لأن هذه الجماعات من الممكن أن تسعى لإنشاء خلافة داعشية جديدة، والبعض يقول إن محاربة أثيوبيا بسبب سد النهضة أولى من محاربة تركيا وهذا كلام يردده أتباع جماعة الإخوان الإرهابية".وأكمل: "بالنسبة لنا محاربة تركيا والمتطرفين في ليبيا أمر مهم ولكن مشكلة سد النهضة يتم حلها بالمفاوضات والدبلوماسية حاليًا، لكن ما يحدث في ليبيا هو أشد خطورة بمراحل لأن الجماعات المتطرفة إذا استطاعت البقاء في ليبيا سيكون الخطر أكبر بكثير".وأردف: "الحق معنا ونحن لم نعتدي على أحد ولذلك نرى أن الجيش المصري سينتصر بعون الله على على عصابات الإخوان ومرتزقة أردوغان في ليبيا، ورسالتي للشعب المصري، يجب على أبناء هذا الشعب مساندة الجيش المصري والوقوف على قلب رجل واحد مع رئيسهم وقائدهم المشير عبدالفتاح السيسي، نسأل الله أن ينصره".واختتم": "نقول لأبناء وأتباع الطرق الصوفية في ليبيا، دافعوا عن أرضكم وبلادكم ولاتسمحوا لتركيا بإحتلالها، لأن هؤلاء يسعون لنهب ثروات وخيرات الأمة العربية، ولذلك وجب عليكم أن تمنعوهم وتساندها الجيشين الليبي والمصري لطرد هؤلاء المستعمرين لأنكم أحفاد شيخ الصوفية عمر المختار الذي حارب الاستعمار الإيطالي".