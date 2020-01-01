تداول إجابات «الجبر والهندسة الفراغية» بصفحات الغش الإلكتروني

نشرت عدد من صفحات الغش الإلكتروني، إجابات امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، الذي يؤديه الطلاب حاليا بلجان الثانوية العامة.من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن لجان مكافحة الغش الإلكتروني ترصد كافة الصفحات الداعية للغش وتحديد المترددون عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لم يعلن عنها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.